Colombier Volley n'est pas dernier de classe

Colombier Volley n’est pas le cancre de la Ligue A masculine. Après avoir vécu un championnat régulier difficile, le club du Littoral a remporté l’ultime série de classement (pour la 7e et 8e place) au détriment de St-Gall. Déjà vainqueur 3-2 sur sol alémanique, Colombier Volley a remis la compresse mercredi au collège des Mûriers. Devant un public totalement acquis à sa cause, il a gagné 3-1, 25-13 19-25 25-18 25-23. Il s’offre donc une deuxième victoire en deux matches dans une série au meilleur des trois et se classe 7e au détriment de son adversaire. /mne