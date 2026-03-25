Colombier Volley n'est pas dernier de classe

Le club du Littoral a disposé de St-Gall deux victoires en zéro en série de classement après ...
Colombier Volley n'est pas dernier de classe

Le club du Littoral a disposé de St-Gall deux victoires en zéro en série de classement après avoir gagné 3-1 à domicile mercredi. Il termine au 7e rang du championnat de Ligue A devant son adversaire.

Colombier volley peut être satisfait de sa fin de saison.  Colombier volley peut être satisfait de sa fin de saison. 

Colombier Volley n’est pas le cancre de la Ligue A masculine. Après avoir vécu un championnat régulier difficile, le club du Littoral a remporté l’ultime série de classement (pour la 7e et 8e place) au détriment de St-Gall. Déjà vainqueur 3-2 sur sol alémanique, Colombier Volley a remis la compresse mercredi au collège des Mûriers. Devant un public totalement acquis à sa cause, il a gagné 3-1, 25-13 19-25 25-18 25-23. Il s’offre donc une deuxième victoire en deux matches dans une série au meilleur des trois et se classe 7e au détriment de son adversaire. /mne 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Deux nouvelles recrues au NUC

Deux nouvelles recrues au NUC

Volleyball    Actualisé le 25.03.2026 - 17:00

Le NUC en force au sein de l'équipe nationale

Le NUC en force au sein de l'équipe nationale

Volleyball    Actualisé le 25.03.2026 - 12:28

La capitaine du NUC s'en va

La capitaine du NUC s'en va

Volleyball    Actualisé le 24.03.2026 - 18:30

Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 18:32

Articles les plus lus

Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 06:59

Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 18:32

La capitaine du NUC s'en va

La capitaine du NUC s'en va

Volleyball    Actualisé le 24.03.2026 - 18:30

Le NUC en force au sein de l'équipe nationale

Le NUC en force au sein de l'équipe nationale

Volleyball    Actualisé le 25.03.2026 - 12:28

Trois reconductions de contrat au NUC

Trois reconductions de contrat au NUC

Volleyball    Actualisé le 20.03.2026 - 18:00

Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 06:59

Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Le NUC affrontera Kanti Schaffhouse en finale

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 18:32

La capitaine du NUC s'en va

La capitaine du NUC s'en va

Volleyball    Actualisé le 24.03.2026 - 18:30

Le NUC qualifié pour la finale

Le NUC qualifié pour la finale

Volleyball    Actualisé le 18.03.2026 - 23:19

Le NUC prolonge Natalie Hayward

Le NUC prolonge Natalie Hayward

Volleyball    Actualisé le 19.03.2026 - 18:00

Trois reconductions de contrat au NUC

Trois reconductions de contrat au NUC

Volleyball    Actualisé le 20.03.2026 - 18:00

Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 22.03.2026 - 06:59