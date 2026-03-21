Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Après une âpre bataille, le club des Mûriers s’est défait de Saint-Gall 3-2 samedi soir lors ...
Une victoire au forceps pour Colombier Volley

Après une âpre bataille, le club des Mûriers s’est défait de Saint-Gall 3-2 samedi soir lors du premier acte d’un tour de classement pour les places 7 et 8 de Ligue A de volleyball.

Colombier Volley est bien parti pour éviter la dernière place du championnat de Ligue A. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Colombier Volley est bien parti pour éviter la dernière place du championnat de Ligue A. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Colombier Volley s’offre la première bataille. L’équipe de Matteo Cacchiarelli s’est difficilement imposée 3-2 sur le parquet de Saint-Gall samedi soir à l’occasion du premier acte d’un tour de classement pour les places 7 et 8 du championnat de Ligue A.

La formation des Mûriers a parfaitement entamé cette rencontre en remportant les deux premiers sets 25-21 et 25-22. Mais les Colombinois ont ensuite vu leur adversaire refaire surface et empocher les deux manches suivantes, 25-20, 25-22. Heureusement pour eux, les joueurs du Littoral ont su se ressaisir dans le cinquième set, remporté 17-15, pour s’imposer au bout du suspense et après plus de deux heures de combat.

Ce succès permet à Colombier Volley de prendre les devants dans cette série au meilleur des trois matches. En clair, s’ils s’imposent lors de l’acte II mercredi devant leur public, les joueurs des Mûriers s’assureront la 7e et avant-dernière place de Ligue A au terme de la saison. Le coup d’envoi de cette partie sera donné à 19h30. /gjo


Le télégramme de la rencontre. 

Le tour de classement pour les places 7 et 8.


 

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