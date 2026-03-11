Aucune chance pour Colombier Volley

Colombier Volley devra lutter pour la 7e place du championnat de Ligue A masculine contre le STV St-Gall. Le club des Mûriers n’a pas eu l’ombre d’une chance mercredi à domicile contre le TSV Jona dans le cadre d’une demi-finale de classement pour les 5e et 6e places qui se dispute au meilleur des trois matches. Le club de Colombier a été sèchement battu 3-0, 25-19 25-17 25-16. Il s’était déjà incliné lors de la première rencontre entre les deux équipes, samedi sur sol st-gallois, tout en réussissant néanmoins à empocher un set. /mne