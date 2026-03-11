Aucune chance pour Colombier Volley

Le club des Mûriers s’est nettement incliné à domicile contre TSV Jona 3-0 en match de classement ...
Aucune chance pour Colombier Volley

Le club des Mûriers s’est nettement incliné à domicile contre TSV Jona 3-0 en match de classement pour les 5e et 6e places du championnat de Ligue A. il avait déjà été battu samedi lors de la rencontre aller. Il luttera donc pour obtenir la 7e place dans une petite finale des perdants.

Les joueurs de Colombier Volley peuvent encore prétendre à la 7e place. (Photo : B. Pfaff) Les joueurs de Colombier Volley peuvent encore prétendre à la 7e place. (Photo : B. Pfaff)

Colombier Volley devra lutter pour la 7e place du championnat de Ligue A masculine contre le STV St-Gall. Le club des Mûriers n’a pas eu l’ombre d’une chance mercredi à domicile contre le TSV Jona dans le cadre d’une demi-finale de classement pour les 5e et 6e places qui se dispute au meilleur des trois matches. Le club de Colombier a été sèchement battu 3-0, 25-19 25-17 25-16. Il s’était déjà incliné lors de la première rencontre entre les deux équipes, samedi sur sol st-gallois, tout en réussissant néanmoins à empocher un set. /mne

La feuille de match


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Le NUC commence fort en demi-finale contre Guin

Volleyball    Actualisé le 08.03.2026 - 19:03

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Volleyball    Actualisé le 07.03.2026 - 21:55

Le NUC file en demi-finale

Le NUC file en demi-finale

Volleyball    Actualisé le 01.03.2026 - 18:46

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 25.02.2026 - 21:11

Articles les plus lus

C'est bien parti pour le NUC en play-off

C'est bien parti pour le NUC en play-off

Volleyball    Actualisé le 22.02.2026 - 19:05

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 25.02.2026 - 21:11

Le NUC file en demi-finale

Le NUC file en demi-finale

Volleyball    Actualisé le 01.03.2026 - 18:46

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Belle résistance de Colombier Volley à Jona

Volleyball    Actualisé le 07.03.2026 - 21:55

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Volleyball    Actualisé le 21.02.2026 - 18:49

C'est bien parti pour le NUC en play-off

C'est bien parti pour le NUC en play-off

Volleyball    Actualisé le 22.02.2026 - 19:05

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Pas d’exploit pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 25.02.2026 - 21:11

Le NUC file en demi-finale

Le NUC file en demi-finale

Volleyball    Actualisé le 01.03.2026 - 18:46

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:26

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:27

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Volleyball    Actualisé le 21.02.2026 - 18:49

C'est bien parti pour le NUC en play-off

C'est bien parti pour le NUC en play-off

Volleyball    Actualisé le 22.02.2026 - 19:05