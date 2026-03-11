Aucune chance pour Colombier Volley

Le club des Mûriers s’est nettement incliné à domicile contre TSV Jona 3-0 en match de classement pour les 5e et 6e places du championnat de Ligue A. il avait déjà été battu samedi lors de la rencontre aller. Il luttera donc pour obtenir la 7e place dans une petite finale des perdants.
Colombier Volley devra lutter pour la 7e place du championnat de Ligue A masculine contre le STV St-Gall. Le club des Mûriers n’a pas eu l’ombre d’une chance mercredi à domicile contre le TSV Jona dans le cadre d’une demi-finale de classement pour les 5e et 6e places qui se dispute au meilleur des trois matches. Le club de Colombier a été sèchement battu 3-0, 25-19 25-17 25-16. Il s’était déjà incliné lors de la première rencontre entre les deux équipes, samedi sur sol st-gallois, tout en réussissant néanmoins à empocher un set. /mne