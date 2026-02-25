Pas d’exploit pour Colombier Volley

Colombier Volley ne goûtera pas aux demi-finales des play-off. La formation des Mûriers a subi la loi de Näfels 3-0 mercredi soir à l’occasion de l’acte III des quarts de finale des play-off de Ligue A. Dans le canton de Glaris, les hommes de Matteo Cacchiarelli se sont lourdement inclinés 25-17, 25-15, 25-12 en moins d’une heure de jeu. La défaite de trop pour l’équipe du Littoral qui perd du même coup cette série face au vainqueur de la saison régulière 3-0.

La saison de Colombier Volley n’est pas terminée pour autant. Un tour de classement pour déterminer les équipes qui finiront entre la 5e et la 8e place est encore au programme pour le club des Mûriers. /gjo





Le télégramme de la rencontre.

Les résultat des quarts de finale des play-off.