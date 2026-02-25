Pas d’exploit pour Colombier Volley

Le club des Mûriers s’est logiquement incliné 3-0 mercredi soir sur le parquet de Näfels lors ...
Pas d’exploit pour Colombier Volley

Le club des Mûriers s’est logiquement incliné 3-0 mercredi soir sur le parquet de Näfels lors de l’acte III de son quart de finale des play-off de Ligue A. Les joueurs du Littoral perdent ainsi cette série 3-0 face au vainqueur de la saison régulière.

Colombier Volley a logiquement dû s'avouer vaincu dans son quart de finale des play-off face à Näfels. (photo d'archives : Bertrand Pfaff) Colombier Volley a logiquement dû s'avouer vaincu dans son quart de finale des play-off face à Näfels. (photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Colombier Volley ne goûtera pas aux demi-finales des play-off. La formation des Mûriers a subi la loi de Näfels 3-0 mercredi soir à l’occasion de l’acte III des quarts de finale des play-off de Ligue A. Dans le canton de Glaris, les hommes de Matteo Cacchiarelli se sont lourdement inclinés 25-17, 25-15, 25-12 en moins d’une heure de jeu. La défaite de trop pour l’équipe du Littoral qui perd du même coup cette série face au vainqueur de la saison régulière 3-0.

La saison de Colombier Volley n’est pas terminée pour autant. Un tour de classement pour déterminer les équipes qui finiront entre la 5e et la 8e place est encore au programme pour le club des Mûriers. /gjo


Le télégramme de la rencontre.

Les résultat des quarts de finale des play-off.


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

C'est bien parti pour le NUC en play-off

C'est bien parti pour le NUC en play-off

Volleyball    Actualisé le 22.02.2026 - 19:05

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Volleyball    Actualisé le 21.02.2026 - 18:49

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:26

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:27

Articles les plus lus

Le NUC frappe un grand coup

Le NUC frappe un grand coup

Volleyball    Actualisé le 12.02.2026 - 23:04

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:26

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:27

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Colombier Volley impuissant face à Näfels

Volleyball    Actualisé le 21.02.2026 - 18:49

Des outils psychologiques pour aider Colombier Volley

Des outils psychologiques pour aider Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 11.02.2026 - 10:55

Le NUC frappe un grand coup

Le NUC frappe un grand coup

Volleyball    Actualisé le 12.02.2026 - 23:04

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Le NUC conclut sa saison régulière par une victoire

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:26

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Colombier Volley commence ses play-off par une défaite

Volleyball    Actualisé le 14.02.2026 - 19:27

Le NUC en finale !

Le NUC en finale !

Volleyball    Actualisé le 08.02.2026 - 20:46

Le NUC assuré de terminer en tête

Le NUC assuré de terminer en tête

Volleyball    Actualisé le 10.02.2026 - 22:19

Des outils psychologiques pour aider Colombier Volley

Des outils psychologiques pour aider Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 11.02.2026 - 10:55

Le NUC frappe un grand coup

Le NUC frappe un grand coup

Volleyball    Actualisé le 12.02.2026 - 23:04