Colombier Volley impuissant face à Näfels

Le club du Littoral a logiquement perdu l'acte II des quarts de finale des play-off de Ligue ...
Colombier Volley impuissant face à Näfels

Le club du Littoral a logiquement perdu l'acte II des quarts de finale des play-off de Ligue A 3-0. Il est mené 2-0 dans la série. 

Colombier volley n'a pas été si loin d'empocher le premier set. (Photo B. Pfaff).  Colombier volley n'a pas été si loin d'empocher le premier set. (Photo B. Pfaff). 

Pas de miracle pour Colombier Volley en quarts de finale des play-off de Ligue A masculine. Le club des Mûriers s’est logiquement incliné contre Näfels, le vainqueur de la saison régulière, 3-0 samedi soir à domicile. Les Neuchâtelois ont laissé filer la première manche 26-24, non sans avoir galvaudé une balle de set. Ils ont perdu les deux sets suivants sans discussion aucune, 25-15 25-22.

Colombier Volley est ainsi mené 2-0 dans une série au meilleur des cinq. L’acte III, décisif, se tiendra mercredi 25 février à 19h30 à Näfels. /mne 


 

