Colombier Volley impuissant face à Näfels

Pas de miracle pour Colombier Volley en quarts de finale des play-off de Ligue A masculine. Le club des Mûriers s’est logiquement incliné contre Näfels, le vainqueur de la saison régulière, 3-0 samedi soir à domicile. Les Neuchâtelois ont laissé filer la première manche 26-24, non sans avoir galvaudé une balle de set. Ils ont perdu les deux sets suivants sans discussion aucune, 25-15 25-22.

Colombier Volley est ainsi mené 2-0 dans une série au meilleur des cinq. L’acte III, décisif, se tiendra mercredi 25 février à 19h30 à Näfels. /mne