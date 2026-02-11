Des outils psychologiques pour aider Colombier Volley

L’équipe du Littoral a vécu un championnat de Ligue A difficile. En décembre, alors que le club n’avait pas gagné le moindre set, une coach mentale a été engagée. A l’aube des play-off, Orlane Gaudenzi explique son travail auprès de Colombier Volley.
Colombier Volley va affronter une nouvelle montagne. Les volleyeurs neuchâtelois sont opposés au vainqueur de la saison régulière de Ligue A, Näfels, en quart de finale des play-off dès samedi. Une équipe glaronnaise qui semble, sur le papier, hors de portée des joueurs de Matteo Cacchiarelli. Mais des défis sportifs, les volleyeurs du Littoral en ont déjà eu beaucoup à affronter cette saison. Le championnat régulier n’a pas été facile pour Colombier. En décembre, le team manager Joël Bruschweiler a contacté une coach mentale pour venir en aide aux joueurs. Orlane Gaudenzi a débarqué aux Mûriers. La Sagnarde reconnait qu’elle a rejoint le club quand Colombier Volley était au plus bas. « Quand je suis arrivée, ils n’avaient gagné aucun set, donc il y avait une certaine démotivation, ils se posaient des questions », explique Orlane Gaudenzi.
Orlane Gaudenzi : « On avait tout à faire et rien à perdre. »
Orlane Gaudenzi a tout d’abord mené trois séances collectives. « On a essayé d’intégrer directement les outils discours positif dans le jeu : le discours positif, le comportement, la gestuelle et l’impact que ça a, autant sur l’équipe que sur l’adversaire », explique celle qui est en plein certificat d’études avancées (CAS) en préparation mentale à l’Université de Lausanne. Cela passe par l’instauration de routines, comme celle de se rassembler sur le terrain après chaque point, qu’il soit gagné ou perdu.
« Je crois qu’ils ont bien intégré l’exercice. »
En plus des séances de groupe, Orlane Gaudenzi a également mené des entretiens individuels, sur base volontaire. Pendant ceux-ci, elle leur a donné plusieurs conseils et mécanismes à adopter. « Il y a des outils pour la gestion de la concentration, des de reset , quand ils partaient dans des dynamiques négatives [… ], des créations de routine ou bien des outils de visualisation individualisés selon leurs besoins », explique la Sagnarde.
« Normalement maintenant on va plus axer sur un travail individuel. »
Reste à voir si ce coaching mental pourra encore aider Colombier Volley dans sa série de quart de finale de play-off contre Näfels. Un duel qui se joue au meilleur des cinq matches et dont l’acte I se joue ce samedi en terres glaronnaises. /lgn-vco