Des outils psychologiques pour aider Colombier Volley

Colombier Volley va affronter une nouvelle montagne. Les volleyeurs neuchâtelois sont opposés au vainqueur de la saison régulière de Ligue A, Näfels, en quart de finale des play-off dès samedi. Une équipe glaronnaise qui semble, sur le papier, hors de portée des joueurs de Matteo Cacchiarelli. Mais des défis sportifs, les volleyeurs du Littoral en ont déjà eu beaucoup à affronter cette saison. Le championnat régulier n’a pas été facile pour Colombier. En décembre, le team manager Joël Bruschweiler a contacté une coach mentale pour venir en aide aux joueurs. Orlane Gaudenzi a débarqué aux Mûriers. La Sagnarde reconnait qu’elle a rejoint le club quand Colombier Volley était au plus bas. « Quand je suis arrivée, ils n’avaient gagné aucun set, donc il y avait une certaine démotivation, ils se posaient des questions », explique Orlane Gaudenzi.