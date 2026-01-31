Rien à faire pour Colombier Volley

Les joueurs du Littoral ont perdu contre Amriswil 3-0 samedi pour le dernier match de la saison ...
Les joueurs du Littoral ont perdu contre Amriswil 3-0 samedi pour le dernier match de la saison régulière de Ligue A.

Quentin Zeller (au centre) et ses coéquipiers terminent la saison régulière sur une défaite. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Quentin Zeller (au centre) et ses coéquipiers terminent la saison régulière sur une défaite. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Colombier Volley n’a rien pu faire contre le champion de Suisse en titre. Les joueurs du Littoral se sont inclinés 3-0 devant Amriswil samedi, lors du dernier match de la saison régulière de Ligue A. Dans une rencontre exceptionnellement délocalisée à la Fontenelle à Cernier, Colombier a perdu 25-17, 25-16, 25-16.

L’équipe de Matteo Cacchiarelli termine 8e et dernier de la saison régulière. Elle affrontera  le 1er du classement en quarts de finale des play-off. L’adversaire n’est pas encore connu : ce sera soit Näfels, soit Amriswil. /lgn


Le classement


