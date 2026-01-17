Colombier Volley prend un point à Lausanne

Les hommes de Matteo Cacchiarelli ont obtenu un point samedi soir en Ligue A de volleyball. Ils se sont inclinés 3-2 sur le terrain de Lausanne.

Les joueurs de Colombier Volley rentrent avec un point de leur déplacement à Lausanne. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Les joueurs de Colombier Volley rentrent avec un point de leur déplacement à Lausanne. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Colombier Volley frôle la victoire. Le club des Mûriers s’est incliné d’un rien, 3-2, sur le parquet de Lausanne samedi soir en Ligue A de volleyball. Deux semaines après leur premier succès de l’exercice, les protégés de Matteo Cacchiarelli auraient même pu enchaîner avec une nouvelle victoire puisqu’ils ont mené deux sets à un dans cette partie avant de céder. La formation du Littoral a finalement dû s’avouer vaincue, 23-25, 25-21, 20-25, 25-19, 15-12.

La dynamique demeure néanmoins positive pour Colombier Volley qui engrange un nouveau point au classement. Le club des Mûriers compte désormais trois unités à son compteur et revient à deux points de l’avant-dernier de la hiérarchie, Saint-Gall. /gjo


 

