Colombier Volley n'y parvient toujours pas

Les joueurs du Littoral se sont inclinés, samedi, en quatre sets face au deuxième du championnat de Ligue A, Näfels. Les hommes de Matteo Cacchiarelli enregistrent ainsi leur dixième défaite de la saison en autant de rencontres.
Une défaite de plus pour Colombier Volley. Les joueurs du Littoral se sont inclinés face au deuxième de Ligue A samedi, en quatre sets, 21-25, 25-23, 25-16, 25-20. Näfels était trop fort pour Colombier. À l’exception du troisième set qui s’est terminé sur le score sec de 25-16, les protégés de Matteo Cacchiarelli ont fait bonne figure. Ils se sont même octroyé la première manche, 25-21. Cela n’aura cependant pas suffi. Colombier Volley enregistre ainsi sa dixième défaite de la saison en autant de rencontres. Samedi, les Colombinois pointent au huitième et dernier rang de Ligue A avec un zéro pointé. /yca