Colombier Volley n'y parvient toujours pas

Les joueurs du Littoral se sont inclinés, samedi, en quatre sets face au deuxième du championnat ...
Colombier Volley n'y parvient toujours pas

Les joueurs du Littoral se sont inclinés, samedi, en quatre sets face au deuxième du championnat de Ligue A, Näfels. Les hommes de Matteo Cacchiarelli enregistrent ainsi leur dixième défaite de la saison en autant de rencontres.

Colombier Volley n’est pas parvenu à obtenir son premier point de la saison samedi, devant son public. (Photo archives) Colombier Volley n’est pas parvenu à obtenir son premier point de la saison samedi, devant son public. (Photo archives)

Une défaite de plus pour Colombier Volley. Les joueurs du Littoral se sont inclinés face au deuxième de Ligue A samedi, en quatre sets, 21-25, 25-23, 25-16, 25-20. Näfels était trop fort pour Colombier. À l’exception du troisième set qui s’est terminé sur le score sec de 25-16, les protégés de Matteo Cacchiarelli ont fait bonne figure. Ils se sont même octroyé la première manche, 25-21. Cela n’aura cependant pas suffi. Colombier Volley enregistre ainsi sa dixième défaite de la saison en autant de rencontres. Samedi, les Colombinois pointent au huitième et dernier rang de Ligue A avec un zéro pointé. /yca  


Télégramme du match 

Le classement


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Un duel de ligue A pour le NUC en Coupe

Un duel de ligue A pour le NUC en Coupe

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 17:18

Le NUC s’impose au Tessin

Le NUC s’impose au Tessin

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 10:29

Un maigre set de pris pour Colombier Volley

Un maigre set de pris pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 15:18

Le NUC tient son rang face à Guin

Le NUC tient son rang face à Guin

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 20:51

Articles les plus lus

La série noire de Colombier Volley continue

La série noire de Colombier Volley continue

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 10:39

Le NUC tient son rang face à Guin

Le NUC tient son rang face à Guin

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 20:51

Le NUC s’impose au Tessin

Le NUC s’impose au Tessin

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 10:29

Un maigre set de pris pour Colombier Volley

Un maigre set de pris pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 15:18

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 04.12.2025 - 00:38

La série noire de Colombier Volley continue

La série noire de Colombier Volley continue

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 10:39

Le NUC tient son rang face à Guin

Le NUC tient son rang face à Guin

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 20:51

Un maigre set de pris pour Colombier Volley

Un maigre set de pris pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 15.12.2025 - 15:18

Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC enchaîne en championnat

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:16

Le NUC peut même se permettre de perdre

Le NUC peut même se permettre de perdre

Volleyball    Actualisé le 03.12.2025 - 11:28

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 04.12.2025 - 00:38

La série noire de Colombier Volley continue

La série noire de Colombier Volley continue

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 10:39