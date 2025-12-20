Colombier Volley n'y parvient toujours pas

Une défaite de plus pour Colombier Volley. Les joueurs du Littoral se sont inclinés face au deuxième de Ligue A samedi, en quatre sets, 21-25, 25-23, 25-16, 25-20. Näfels était trop fort pour Colombier. À l’exception du troisième set qui s’est terminé sur le score sec de 25-16, les protégés de Matteo Cacchiarelli ont fait bonne figure. Ils se sont même octroyé la première manche, 25-21. Cela n’aura cependant pas suffi. Colombier Volley enregistre ainsi sa dixième défaite de la saison en autant de rencontres. Samedi, les Colombinois pointent au huitième et dernier rang de Ligue A avec un zéro pointé. /yca





