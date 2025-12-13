Un maigre set de pris pour Colombier Volley

En déplacement sur le terrain du TSV Jona Volleyball, le club du Littoral a concédé une nouvelle ...
Un maigre set de pris pour Colombier Volley

En déplacement sur le terrain du TSV Jona Volleyball, le club du Littoral a concédé une nouvelle défaite samedi en Ligue A masculine, s’inclinant 3-1.

Colombier volley court touours après sa première victoire Colombier volley court touours après sa première victoire

Colombier Volley aura au moins pris un set. Mais le club du Littoral court toujours après sa première victoire de la saison en Ligue A masculine. Il s’est incliné 3-1 samedi sur terrain du TSV Jona. Après avoir perdu la première manche 25-17, il est parvenu à empocher le gain du deuxième set sur ce même résultat, avant de laisser filer les deux sets par 25-23 25-17.

Colombier Volley reste donc toujours coller à la dernière place du classement, sans avoir encore réussi à engranger le moindre point. /mne 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le NUC tient son rang face à Guin

Le NUC tient son rang face à Guin

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 20:51

La série noire de Colombier Volley continue

La série noire de Colombier Volley continue

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 10:39

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 04.12.2025 - 00:38

Le NUC peut même se permettre de perdre

Le NUC peut même se permettre de perdre

Volleyball    Actualisé le 03.12.2025 - 11:28

Articles les plus lus

Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC enchaîne en championnat

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:16

Le NUC peut même se permettre de perdre

Le NUC peut même se permettre de perdre

Volleyball    Actualisé le 03.12.2025 - 11:28

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 04.12.2025 - 00:38

La série noire de Colombier Volley continue

La série noire de Colombier Volley continue

Volleyball    Actualisé le 07.12.2025 - 10:39

Colombier Volley proche de son premier point

Colombier Volley proche de son premier point

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:15

Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC enchaîne en championnat

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:16

Le NUC peut même se permettre de perdre

Le NUC peut même se permettre de perdre

Volleyball    Actualisé le 03.12.2025 - 11:28

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 04.12.2025 - 00:38

Le NUC impérial en CEV Cup

Le NUC impérial en CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 26.11.2025 - 19:28

Adversaire européen à la portée du NUC

Adversaire européen à la portée du NUC

Volleyball    Actualisé le 26.11.2025 - 19:29

Colombier Volley proche de son premier point

Colombier Volley proche de son premier point

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:15

Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC enchaîne en championnat

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:16