Un maigre set de pris pour Colombier Volley

Colombier Volley aura au moins pris un set. Mais le club du Littoral court toujours après sa première victoire de la saison en Ligue A masculine. Il s’est incliné 3-1 samedi sur terrain du TSV Jona. Après avoir perdu la première manche 25-17, il est parvenu à empocher le gain du deuxième set sur ce même résultat, avant de laisser filer les deux sets par 25-23 25-17.

Colombier Volley reste donc toujours coller à la dernière place du classement, sans avoir encore réussi à engranger le moindre point. /mne