La série noire de Colombier Volley continue

Le club du Littoral a subi la loi de Chênois Genève ce samedi à domicile en Ligue A masculine ...
La série noire de Colombier Volley continue

Le club du Littoral a subi la loi de Chênois Genève ce samedi à domicile en Ligue A masculine de volleyball. C’est sa neuvième défaite depuis le début de la saison, en autant de matches.

Colombier Volley pointe logiquement à la dernière place de Ligue A masculine de volleyball. ( photo d'archive)  Colombier Volley pointe logiquement à la dernière place de Ligue A masculine de volleyball. ( photo d'archive) 

La quête des premiers points en Ligue A masculine de volleyball se poursuit pour Colombier Volley. Aux Mûriers, ce samedi, les joueurs de Matteo Cacchiarelli se sont inclinés 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) face à Chênois Genève. Contre le troisième du classement, les Colombinois n’étaient toutefois pas loin d’arracher le deuxième set à leur adversaire. Néanmoins, à l’issue de la partie, le score est sans appel. Pour la sixième fois cette saison, Colombier Volley rend copie blanche et s’incline sans gagner le moindre set.

Au classement, le club du Littoral est logiquement dernier. Prochain rendez-vous pour les volleyeurs des Mûriers : samedi prochain à 18 h face au TSV Jona Volleyball, en terre saint-galloise. /Ave


 

Actualités suivantes

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Le NUC qualifié pour les 8es de finale de la CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 04.12.2025 - 00:38

Le NUC peut même se permettre de perdre

Le NUC peut même se permettre de perdre

Volleyball    Actualisé le 03.12.2025 - 11:28

Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC enchaîne en championnat

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:16

Colombier Volley proche de son premier point

Colombier Volley proche de son premier point

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:15

Articles les plus lus

Le NUC impérial en CEV Cup

Le NUC impérial en CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 26.11.2025 - 19:28

Colombier Volley proche de son premier point

Colombier Volley proche de son premier point

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:15

Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC enchaîne en championnat

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:16

Le NUC peut même se permettre de perdre

Le NUC peut même se permettre de perdre

Volleyball    Actualisé le 03.12.2025 - 11:28

Le NUC impérial en CEV Cup

Le NUC impérial en CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 26.11.2025 - 19:28

Adversaire européen à la portée du NUC

Adversaire européen à la portée du NUC

Volleyball    Actualisé le 26.11.2025 - 19:29

Colombier Volley proche de son premier point

Colombier Volley proche de son premier point

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:15

Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC enchaîne en championnat

Volleyball    Actualisé le 29.11.2025 - 21:16

Premier vrai test en championnat pour le NUC

Premier vrai test en championnat pour le NUC

Volleyball    Actualisé le 23.11.2025 - 09:23

Le NUC remporte son duel au sommet

Le NUC remporte son duel au sommet

Volleyball    Actualisé le 23.11.2025 - 20:50

Le NUC impérial en CEV Cup

Le NUC impérial en CEV Cup

Volleyball    Actualisé le 26.11.2025 - 19:28

Adversaire européen à la portée du NUC

Adversaire européen à la portée du NUC

Volleyball    Actualisé le 26.11.2025 - 19:29