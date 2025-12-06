La série noire de Colombier Volley continue

La quête des premiers points en Ligue A masculine de volleyball se poursuit pour Colombier Volley. Aux Mûriers, ce samedi, les joueurs de Matteo Cacchiarelli se sont inclinés 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) face à Chênois Genève. Contre le troisième du classement, les Colombinois n’étaient toutefois pas loin d’arracher le deuxième set à leur adversaire. Néanmoins, à l’issue de la partie, le score est sans appel. Pour la sixième fois cette saison, Colombier Volley rend copie blanche et s’incline sans gagner le moindre set.

Au classement, le club du Littoral est logiquement dernier. Prochain rendez-vous pour les volleyeurs des Mûriers : samedi prochain à 18 h face au TSV Jona Volleyball, en terre saint-galloise. /Ave