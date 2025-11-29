Colombier Volley proche de son premier point

Huitième match de la saison de Ligue A masculine de volleyball et... huitième défaite pour Colombier Volley. Aux Mûriers, samedi, les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 (25-17, 19-25, 25-23, 25-16) contre Schönenwerd. Menés un set à zéro, les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont égalisé, avant de tutoyer leur adversaire soleurois dans la troisième manche (25-23). Mais au final, le compteur points des Colombinois affiche toujours obstinément aucune unité après ce premier match du second tour. Prochaine rencontre des Neuchâtelois : samedi 6 décembre à domicile contre Chênois. /vco