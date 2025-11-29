Colombier Volley proche de son premier point

Les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 contre Schönenwerd, samedi aux Mûriers, en Ligue A masculine ...
Les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 contre Schönenwerd, samedi aux Mûriers, en Ligue A masculine de volleyball. A domicile, les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont failli prendre deux sets au visiteur. 

Marc Briquet et Colombier Volley ont subi leur huitième défaite de la saison, samedi aux Mûriers contre Schönenwerd (photo : archives, Bertrand Pfaff).  Marc Briquet et Colombier Volley ont subi leur huitième défaite de la saison, samedi aux Mûriers contre Schönenwerd (photo : archives, Bertrand Pfaff). 

Huitième match de la saison de Ligue A masculine de volleyball et... huitième défaite pour Colombier Volley. Aux Mûriers, samedi, les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 (25-17, 19-25, 25-23, 25-16) contre Schönenwerd. Menés un set à zéro, les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont égalisé, avant de tutoyer leur adversaire soleurois dans la troisième manche (25-23). Mais au final, le compteur points des Colombinois affiche toujours obstinément aucune unité après ce premier match du second tour. Prochaine rencontre des Neuchâtelois : samedi 6 décembre à domicile contre Chênois. /vco


