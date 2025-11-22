Colombier Volley encore défait

Le club du littoral a subi en terres thurgoviennes la loi d'Amriswil 3-0 ce samedi en Ligue ...
Le club du littoral a subi en terres thurgoviennes la loi d'Amriswil 3-0 ce samedi en Ligue A masculine de volleyball. 

Colombier Volley n'y arrive toujours pas. Les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont été vaincus 3-0 (25-14, 25-23, 25-13) ce samedi contre Amriswil en Ligue A masculine de volleyball. À l'extérieur et face au deuxième du classement, les pensionnaires de la salle des Mûriers ont manqué l'occasion d'obtenir leurs premiers points de la saison. Avec seulement un set gagné depuis le début de l'exercice, le club du littoral pointe logiquement à la dernière place du championnat. Prochaine échéance pour Colombier Volley : samedi prochain à domicile à 17h30 face à Schönenwerd. /Ave


Actualisé le

 

