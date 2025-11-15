Colombier Volley n’y arrive décidément pas. Même dans sa salle fétiche des Mûriers. Le club du Littoral a été sèchement battu par le LUC 3-0, 25-21 25-15 25-22, samedi soir à domicile, en Ligue A masculine de volleyball. Les joueurs de Matteo Cacchiarelli enregistrent ainsi leur sixième défaite de rang depuis le début de la saison, en autant de matches. Ils restent scotchés à la dernière place du classement, n’ayant réussi à gagner qu’un seul set jusqu’ici. /mne
Colombier Volley toujours sevré de point
Le club du Littoral a concédé une sixième défaite de rang en autant de matches en Ligue A masculine ...
RTN
