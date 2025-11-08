Colombier Volley défait aux Mûriers

Pas de victoire pour Colombier Volley. Face à Saint-Gall, les joueurs de la salle des Mûriers n’ont pas réussi à décrocher leur premier succès de la saison samedi en Ligue A. Dans ce duel du bas du classement, les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 (21-25, 25-21, 25-23, 25-21) contre leur plus proche poursuivant. À ce jour, Colombier Volley stagne au dernier rang avec un zéro pointé. Les hommes de Matteo Cacchiarelli auront l’occasion de se racheter et de décrocher leurs premières unités de l'exercice samedi prochain à domicile face aux Vaudois du LUC dès 17h30. /yca





