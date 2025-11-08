Colombier Volley défait aux Mûriers

Les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont été vaincus à domicile par Saint-Gall 3-1 samedi en ...
Colombier Volley défait aux Mûriers

Les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont été vaincus à domicile par Saint-Gall 3-1 samedi en Ligue A masculine de volleyball, dans ce duel du bas de classement.

Colombier volley n'as pas réussi à s'imposer contre Saint-Gall samedi devant son public. (Photo archives : Bertand Pfaff) Colombier volley n'as pas réussi à s'imposer contre Saint-Gall samedi devant son public. (Photo archives : Bertand Pfaff)

Pas de victoire pour Colombier Volley. Face à Saint-Gall, les joueurs de la salle des Mûriers n’ont pas réussi à décrocher leur premier succès de la saison samedi en Ligue A. Dans ce duel du bas du classement, les Neuchâtelois se sont inclinés 3-1 (21-25, 25-21, 25-23, 25-21) contre leur plus proche poursuivant. À ce jour, Colombier Volley stagne au dernier rang avec un zéro pointé. Les hommes de Matteo Cacchiarelli auront l’occasion de se racheter et de décrocher leurs premières unités de l'exercice samedi prochain à domicile face aux Vaudois du LUC dès 17h30. /yca


Le classement 

Le télégramme du match


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le NUC s’impose à Cheseaux

Le NUC s’impose à Cheseaux

Volleyball    Actualisé le 08.11.2025 - 19:38

Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Volleyball    Actualisé le 02.11.2025 - 18:48

Colombier Volley toujours sans le set après sa défaite à Näfels

Colombier Volley toujours sans le set après sa défaite à Näfels

Volleyball    Actualisé le 01.11.2025 - 20:48

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 30.10.2025 - 12:10

Articles les plus lus

Le NUC prend la tête

Le NUC prend la tête

Volleyball    Actualisé le 25.10.2025 - 21:46

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 30.10.2025 - 12:10

Colombier Volley toujours sans le set après sa défaite à Näfels

Colombier Volley toujours sans le set après sa défaite à Näfels

Volleyball    Actualisé le 01.11.2025 - 20:48

Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Volleyball    Actualisé le 02.11.2025 - 18:48

Le NUC prend la tête

Le NUC prend la tête

Volleyball    Actualisé le 25.10.2025 - 21:46

Colombier Volley encore trop tendre

Colombier Volley encore trop tendre

Volleyball    Actualisé le 26.10.2025 - 15:50

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 30.10.2025 - 12:10

Colombier Volley toujours sans le set après sa défaite à Näfels

Colombier Volley toujours sans le set après sa défaite à Näfels

Volleyball    Actualisé le 01.11.2025 - 20:48

Le NUC s’offre le derby face au VFM

Le NUC s’offre le derby face au VFM

Volleyball    Actualisé le 23.10.2025 - 11:35

Elite16 au Cap: les soeurs Vergé-Dépré éliminées en quarts

Elite16 au Cap: les soeurs Vergé-Dépré éliminées en quarts

Volleyball    Actualisé le 25.10.2025 - 19:37

Le NUC prend la tête

Le NUC prend la tête

Volleyball    Actualisé le 25.10.2025 - 21:46

Colombier Volley encore trop tendre

Colombier Volley encore trop tendre

Volleyball    Actualisé le 26.10.2025 - 15:50