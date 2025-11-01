Colombier Volley toujours sans le set après sa défaite à Näfels

Nouvelle défaite en trois sets pour Colombier Volley en Ligue A masculine de volleyball. Les Neuchâtelois se sont inclinés 25-15 25-21 25-21 face à Näfels, samedi dans le canton de Glaris. Les joueurs de Matteo Cacchiarelli subissent leur quatrième revers en autant de matches cette saison et n’ont toujours pas remporté le moindre set. Samedi prochain (17h30), les Colombinois auront l’occasion de débloquer leur compte avec la venue aux Mûriers de St-Gall, dont le compteur affiche aussi 0 point jusqu’ici. /vco