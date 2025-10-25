Colombier Volley encore trop tendre

Colombier Volley n’a pas eu l’ombre d’une chance samedi en Ligue A masculine contre TSV Jona. Pour sa première apparition de la saison devant son public, le club du Littoral s’est incliné sur le score sans appel de 3-0 (25-19 25-17 25-21). Il faut bien reconnaître que lors des deux premiers sets, les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont été dominés dans tous les domaines face à une solide formation st-galloise.

Le scénario de la troisième manche a été différent : avec l’appui du public des Muriers, Colombier Volley a offert une belle résistance à son adversaire. Les deux équipes étaient inséparables. Le score était encore de vingt partout, avant que le TSV Jona ne parvienne à faire parler sa puissance de feu pour arracher la victoire.

Colombier Volley reste donc figé en bas du tableau de Ligue A, avec trois défaites en trois matches et aucun set de gagné. /mne