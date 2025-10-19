Rien à faire pour Colombier Volley

Colombier Volley ne décolle pas encore. Une semaine après un revers initial face à Schönenwerd, la formation de Matteo Cacchiarelli a subi la loi de Chênois 3-0 dimanche en terre genevoise. Dans le détail, les joueurs des Mûriers se sont inclinés 25-17, 25-23, 25-21. Colombier Volley concède ainsi sa deuxième défaite de la saison en autant de matches.

L’équipe du Littoral aura l’occasion de débloquer son compteur samedi prochain face à Jona, lors de son premier match de l’exercice à domicile. /gjo





