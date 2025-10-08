Les visages ont changé à Colombier Volley

Matteo Cacchiarelli juge que ces importants départs ont été compensés. Son effectif comprend sept nouveaux joueurs. L’arrivée la plus marquante a trait à Quentin Zeller : le Vaudois de 31 ans est ni plus ni moins que le capitaine de l’équipe de Suisse : « C’est un concours de circonstances qui nous a permis de l’engager. Après une carrière comme volleyeur professionnel, Quentin cherchait un peu plus de stabilité. Il a pu poursuivre ses études au CSEM à Neuchâtel, en vue de faire un master », résume Thomas Gutknecht, le président de Colombier Volley.

Deux jeunes mercenaires, à la recherche de faire carrière à l'étranger, porteront également le maillot du club : un Bulgare de 21 ans, Danail Dimov et un passeur polonais de 19 ans, Filip Jastrzebski : « Nous voulions rajeunir notre effectif. Et nous avons aussi un entraîneur extraordinaire pour la formation et l’encadrement de la relève. Il faut admettre que cela coûte moins cher d'engager des jeunes. »