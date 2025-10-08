Le capitaine de l’équipe de Suisse et deux jeunes mercenaires pour compenser les retraites sportives de figures du club : les visages ont changé à Colombier Volley. Le club du Littoral entame sa deuxième saison de Ligue A samedi.
Colombier Volley s’apprête à vivre sa deuxième saison de Ligue A. Son premier match du championnat 2025 – 2026 est programmé ce samedi 11 octobre sur le terrain de Schönenwerd. Le club du Littoral est toujours placé sous la direction de Matteo Cacchiarelli. Le coach italien estime que son équipe est encore en phase expérimentale. Il parle d’un nouveau départ, en regard des nombreux changements qui sont intervenus dans son effectif à l’intersaison : « Nous avons vraiment perdu trois joueurs essentiels pour nous. Notre top scorer David Boon, le capitaine de l'équipe et son assistant », détaille Matteo Cacchiarelli. Joël Bruschweiler et Frédéric Maulat, deux figures du club, ont en effet pris leur retraite sportive, au même titre que le passeur Corenthin Blunier. Le top-scorer David Boon a décidé de changer d’air : il jouera pour Amriswil. Kim Di Chello va se consacrer au beach-volley.
Matteo Cacchiarelli : « Je suis fier comme nous avons travaillé cet été. »
Matteo Cacchiarelli juge que ces importants départs ont été compensés. Son effectif comprend sept nouveaux joueurs. L’arrivée la plus marquante a trait à Quentin Zeller : le Vaudois de 31 ans est ni plus ni moins que le capitaine de l’équipe de Suisse : « C’est un concours de circonstances qui nous a permis de l’engager. Après une carrière comme volleyeur professionnel, Quentin cherchait un peu plus de stabilité. Il a pu poursuivre ses études au CSEM à Neuchâtel, en vue de faire un master », résume Thomas Gutknecht, le président de Colombier Volley.
Deux jeunes mercenaires, à la recherche de faire carrière à l'étranger, porteront également le maillot du club : un Bulgare de 21 ans, Danail Dimov et un passeur polonais de 19 ans, Filip Jastrzebski : « Nous voulions rajeunir notre effectif. Et nous avons aussi un entraîneur extraordinaire pour la formation et l’encadrement de la relève. Il faut admettre que cela coûte moins cher d'engager des jeunes. »
Outre les trois éléments précités, les autres nouveaux venus se nomment Florian Pittet, (24 ans, ancien titulaire au LUC et Chênois), Jérôme Kunz (30 ans, de retour du LUC mais formé au club), Luca Borello (22 ans, ancien capitaine du LUC II), et Grégoire Engler (29 ans, arrivée de Cheseaux).
Marc Briquet, Damien Rossignol, Nathan Künzli, Guillaume Del Pedro, Arnaud Paratte et David Brunner, sont quant à eux les six rescapés de la saison dernière.
Thomas Gutknecht : « Cela tombait droit bien. »
Chapitre transferts, Colombier Volley a-t-il finalement perdu au change ? L’entraîneur Matteo Cacciarelli ne se prononce pas. Son ambition sportive consiste déjà à améliorer l’alchimie entre des joueurs issus d’horizons différents. Il admet volontiers que Colombier Volley ne jouera pas le haut du tableau : « J’ai le sentiment que le niveau général s’est amélioré. Les équipes sont plus proches les unes des autres. Mais elles me paraissent toutes à notre portée à l’exception d’Amriswil ».
Matteo Cacchiarelli : « On est là. »
Le championnat de Ligue A masculine ne comprendra que huit équipes cette saison, puisque le VBC Sursee s’est retiré. Les huit formations seront qualifiées pour les quarts de finale des play-off après deux tours complets de championnat régulier. /mne