Sept nouvelles recrues pour Colombier Volley

Le club de volleyball de Ligue A se prépare pour la saison 2025/26. Les Neuchâtelois ont remodelé ...
Sept nouvelles recrues pour Colombier Volley

Le club de volleyball de Ligue A se prépare pour la saison 2025/26. Les Neuchâtelois ont remodelé leur effectif avec l’arrivée de sept recrues venues de Suisse, de Pologne et de Bulgarie.

Marc Briquet restera l’un des piliers de Colombier Volley en 2025-2026. (Photo : Bertrand Pfaff) Marc Briquet restera l’un des piliers de Colombier Volley en 2025-2026. (Photo : Bertrand Pfaff)

Colombier Volley se prépare en vue de la reprise de Ligue A de volleyball. Les joueurs de la salle des Mûriers ont annoncé l'arrivée de sept nouveaux visages dans un communiqué paru dimanche. Parmi eux, le capitaine de l’équipe de Suisse Quentin Zeller. Âgé de 31 ans, il revient dans le championnat helvétique après avoir évolué notamment en Allemagne et en Grèce. D’autres joueurs expérimentés ou formés au club rejoignent également le groupe, comme Florian Pittet ou Jérôme Kunz, tandis que deux jeunes talents étrangers, le passeur polonais Filip Jastrzebski (19 ans) et le pointu bulgare Danail Dimov (21 ans), découvriront la LNA.

L’équipe sera dirigée par l’entraîneur italien Matteo Cacciarelli, déjà confirmé en mars pour une deuxième saison à la tête du club.

Le premier match à domicile de « Colomb’ » se jouera le samedi 25 octobre à 17h30, salle des Mûriers à Colombier. /comm-yca


Effectif 2025/26 – Colombier Volley

Passeurs : Marc Briquet (capitaine), Filip Jastrzebski (POL)
Centraux : Damien Rossignol, Jérôme Kunz, Luca Borello
Réceptionneurs-attaquants : Nathan Künzli, Arnaud Paratte, Florian Pittet, Quentin Zeller
Pointus : Guillaume Del Pedro, Danail Dimov (BUL)
Libéros : David Brunner, Grégoire Engler


