Colombier Volley brillant en Coupe de Suisse

Colombier Volley a su rebondir très vite. Après avoir raté de très peu la qualification pour les play-off de Ligue A masculine la semaine dernière, les joueurs de Matteo Cacchiarelli se sont brillamment hissés en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Ils ont battu St-Gall 3 sets à 0, samedi à domicile. Le score est sans appel : 25-19, 25-16 et 25-13 contre l’autre néo-promu de Ligue A.

Intenable, le capitaine de Colombier Volley Joël Bruschweiler a inscrit 18 points à lui tout seul. « On avait à coeur d'effacer cette grosse déception de la semaine passée. Maintenant, on prend ce qu'on peut. On a un joli coup à jouer en Coupe. Il y a pas mal d'équipes de 1re et 2e ligue encore en lice », déclare l'homme fort de Colombier Volley. Reste à connaître le nom du prochain adversaire des Neuchâtelois... /vco