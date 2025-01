Colombier s’impose avant sa « finale »

Colombier Volley a pu emmagasiner de la confiance face au LUC avant la dernière rencontre de la saison de Ligue A de volleyball. Les protégés de Matteo Cacchiarelli se sont imposés 3-1 : 25-19, 25-19, 21-25, 25-18 face au Lausanne Université Club, samedi.

Dès le début de la rencontre, Colombier a montré son envie. Les Neuchâtelois ont su profiter des errements du LUC pour prendre les devants, qu’ils n’ont ensuite presque plus lâchés dans cette rencontre. Les deux premières manches sont un quasi copier-coller : elles se sont toutes deux terminées sur le score de 25-19 en faveur des Colombinois.

À l’image de leur capitaine Joël Brüschweiler, auteur d’une rencontre de haut vol, « Colom » en voulait davantage et était plus concentré que Lausanne. Les Neuchâtelois ont aussi fait preuve de plus de justesse technique, que ce soit au service ou à la réception, et ont commis très peu d’erreurs, contrairement à leurs adversaires. Le passeur Marc Briquet et ses coéquipiers ont même été excellents par moments, tant dans la construction du jeu que dans leur capacité à réagir face aux tentatives lausannoises.

Remontés après leur mauvais début de match, les Vaudois se sont réveillés lors de la troisième manche et ont laissé parler leur orgueil pour tenter de revenir dans la partie. En vain, puisque Colombier s’est battu pour conclure ce match en quatre sets. Dans la dernière manche, la supériorité des Neuchâtelois s’est surtout révélée à la réception et au bloc.

L’heure de vérité a sonné



Après cette rencontre, les joueurs de la salle du Collège des Mûriers pointent au sixième rang du championnat de Ligue A, une place synonyme de qualification pour les play-off. Matteo Cacchiarelli et ses joueurs devront cependant encore batailler pour composter leur ticket pour les séries éliminatoires. Tout se décidera mercredi lors de la rencontre contre TSV Jona. Les joueurs du littoral sont à un point d’atteindre leur objectif. Ils devront au minimum gagner deux sets en terres saint-galloises s’ils ne veulent pas se faire coiffer au poteau par leur adversaire direct. Cette « finale » pour l’accès aux play-off se déroulera donc mercredi à 19h30 dans la salle du Grünfeld. Développement suit. /yca