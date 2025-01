Colombier Volley a son destin en main

Colombier Volley peut encore y croire ! Le club des Mûriers est toujours en course pour une qualification pour les play-off en Ligue A de volleyball. Actuellement 7e du classement, les joueurs du Littoral ont encore deux matches à disputer. Le premier ce samedi face à Lausanne (LUC), le second mercredi face à Jona. Une finale avant l’heure puisque l’équipe de Rapperswil occupe justement le 6e rang, soit la dernière place qualificative pour les séries finales. Les Saint-Gallois comptent toutefois une renconte de plus que la troupe de Matteo Cacchiarelli.



Pour sa première saison dans l’élite depuis 35 ans, Colombier Volley est donc toujours dans la course. Et c’est déjà une satisfaction pour l’équipe. « L’objectif était déjà d’être les meilleurs des néo-promus. Ensuite, on avait comme rêve de régater contre les meilleures équipes de Suisse cette saison », explique le libéro de Colombier volley David Brunner. « Évoluer dans l’élite et amener des joueurs professionnels aux Mûriers est déjà incroyable », souligne-t-il.