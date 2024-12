Une défaite qui n'a rien d'amer pour Colombier Volley

Rien ne semble pouvoir effacer le sourire des joueurs de Colombier Volley. Les protégés de Matteo Cacchiarelli se sont lourdement inclinés 3-0 (15-25, 20-25, 15-25) face au leader du championnat, Amriswil, en Ligue A de volleyball, samedi. Mais pour « Colom », l’essentiel n’était pas là, et le public de l’espace polyvalent des Mûriers ne dira pas le contraire. À l’issue de la rencontre, après avoir été chaleureusement applaudis par les spectateurs neuchâtelois, le Colombinois Kim Di Chello affichait un sourire radieux. « Ça fait plaisir de jouer devant un public comme ça. On savait que ce serait difficile, que ce serait un gros match, et je trouve qu’on a quand même réussi à faire quelque chose de pas mal », expliquait l’ailier neuchâtelois. « Contrairement à nous, Amriswil est une équipe professionnelle qui s’entraîne plusieurs fois par jour. Ils ont donc forcément un niveau plus élevé », ajoutait-il.