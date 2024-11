Colombier Volley signe une superbe victoire

Ce troisième set conclu admirablement 25-16 en faveur des Neuchâtelois, a laissé les Saint-Gallois la tête dans le guidon et devant les 250 spectateurs de la salle des Mûriers, les Colombinois n'ont pas laché la pression dans le quatrième set, conclu aisément 25-18, et filer vers un succès largement mérité. « Cela fait beaucoup de bien et on sent que le groupe progresse » analysait l'expérimenté capitaine colombinois Joël Bruschweiler.