Colombier Volley titré à nouveau

Colombier Volley signe un nouvel exploit XXL. Un an après avoir conquis le titre de champion de Ligue B masculine de volleyball, le club du Littoral a récidivé samedi soir devant une salle des Mûriers pleine à craquer. Les Colombinois se sont imposés 3-0, (25-23, 25-21, 25-20) contre Saint-Gall et remportent la finale des play-off. Bien dans son match, la formation neuchâteloise a su dicter son rythme et faire fi de la pression pour aller chercher une deuxième couronne consécutive.







Une finale de haut niveau

Malmenés lors de l’acte I par des Saint-Gallois valeureux, les Colombinois n’ont pas fait dans le détail samedi soir. Ils ont remporté sur le fil la première manche grâce à un mental à toute épreuve. La troupe d’Alex Prunonosa a ensuite fait parler sa fraîcheur physique pour glaner un peu plus facilement le deuxième set. Malgré un retard à l’allumage, Colombier a déroulé plus sereinement dans le troisième set pour filer vers un deuxième sacre qui lui tendait les bras.