Colombier Volley finit toujours par gagner

Colombier Volley enlève le match au sommet. Champion en titre de Ligue B masculine, le club du Littoral a fêté un onzième succès en autant de rencontres cette saison. Il demeure donc invaincu après s’être imposé sur le terrain de St-Gall, au terme d’un combat acharné et d’un revirement de situation épique. Les joueurs d’Alex Prununosa ont gagné 3-2, après avoir laissé filer le gain des deux premières manches 25-20 30-28. Mais ils ont réussi à remporter les trois suivantes 25-22 25-20 et 15-13, soit par l’écart le plus infime dans le tie-break.

Au classement, Colombier Volley conforte encore sa place de leader. Il compte neuf unités d’avance sur son dauphin et adversaire du jour, avec un match en plus toutefois. /mne