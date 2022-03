Valtra quitte la Ligue A et se sépare de Luiz Souza

La Ligue A ne s’arrêtera plus au Val-de-Travers l’année prochaine. Le club avait jusqu’au 28 février pour déposer une demande de licence à Swiss Volley afin de participer à la Ligue A la saison prochaine. Demande qui n’a pas été faite. Dans un communiqué mardi après-midi, les dirigeants expliquent que les moyens financiers manquaient afin de se maintenir dans la plus haute ligue du pays. Les joueuses de l’équipe ont été informées en même temps que la presse de la décision du comité.

Trois ans après la promotion en Ligue A sur tapis vert, c’est donc à nouveau les raisons administratives qui poussent les dirigeants à quitter l'élite. Les dirigeants expliquent encore qu’ils « pourraient rebâtir une équipe en LNB mais aucune décision ferme n’a encore été prise à ce sujet ».

C’est Voléro Zurich, seule équipe de LNB actuelle à avoir déposée une demande de licence, qui remplacera Valtra en Ligue A la saison prochaine.





Départ de Luiz Souza

Dans le même communiqué, Valtra explique que son entraineur Luiz Souza ne sera plus à la tête de la première équipe, sans donner plus de raison. Le Brésilien est actuellement suspendu et sous enquête de Swiss Sport Integrity pour « atteinte à l’intégrité psychique ».

Contactée par téléphone, la présidente Joëlle Roy n’a pas souhaité s’exprimer pour donner plus d’informations. Elle a indiqué que le club s'exprimerait en premier dans le Courrier du Val-de-Travers jeudi. /comm-swe