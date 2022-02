Valtra : ce n’est pas la première fois que Luiz Souza est suspendu

Plusieurs personnes seraient à l’origine des dénonciations contre Luiz Souza. Le coach de l’équipe de Valtra qui doit commencer les play-out de Ligue A féminine de volleyball ce samedi est au cœur des discussions depuis l’envoi d’un courrier de Swiss Sport Integrity. Celui-ci annonce l’ouverture d’une enquête suite à plusieurs dénonciations déposées contre lui. Des dénonciations pour « atteinte à l’intégrité psychique ».







Insultes et menaces



Selon les recherches de la rédaction de RTN, les dénonciations viennent en tout cas de deux groupes différents. D’un côté, au sein du club, une source explique avoir été témoin d’insultes et de menaces de la part de Luiz Souza à l'encontre de son équipe. Elle insiste sur les tentatives de communication opérées par les joueuses et le staff avec le coach et la direction du club, sans succès. Le témoignage précise encore avoir observé de nombreuses tentatives de division menées par l'entraîneur pour opposer ses joueuses. Choqué, notre témoin a senti le besoin d’agir et s’est donc approché de Swiss Sport Integrity en janvier.







Table ronde avortée



En parallèle, d’anciens membres de Valtra ont saisi l’occasion de contacter le service d'enquête et de signalement fin 2021, suite à une campagne de sensibilisation. Là aussi les témoignages faisaient état d’insultes de la part de Luiz Souza envers les joueuses. D’ailleurs lors du licenciement de la quasi-totalité des volleyeuses de Valtra en mars 2020, plusieurs d’entre elles avaient contacté Swiss Volley afin de dénoncer la situation. La fédération avait alors proposé une table ronde entre les joueuses, le club et l’entraîneur. Une solution jugée stérile par les anciennes volleyeuses qui estimaient que les problèmes de communication ne pourraient pas être résolus de cette manière.