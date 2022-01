Colombier Volley se saborde

Colombier Volley peut nourrir de sérieux regrets. Le club du Littoral a été battu 3-2 par Kreuzlingen samedi soir en Ligue B de volleyball. Dans le détail, les joueurs des Mûriers se sont inclinés 31-29, 25-19, 29-31, 24-26, 15-17, après plus de deux heures de jeu. Les Colombinois ont pourtant parfaitement débuté cette rencontre en empochant les deux premières manches. Dans le troisième set, l’équipe du Littoral s’est même offerte six balles de matches avant de laisser filer la manche. Malgré une fin de match encore très accrochée, les Colombinois qui évoluaient à six seulement, n’ont pas réussi à retrouver leur élan.

Au classement, la formation du Littoral occupe le cinquième rang avec 28 points engrangés en 16 rencontres. /gjo