Le TC Mail battu en finale des interclubs

Grosse désillusion pour le TC Mail lors des interclubs de tennis de Ligue A. Dimanche, les Neuchâteloises ont perdu en finale face à Grasshopper sur le score de 4-2. À Winterthour, les joueuses neuchâteloises n’ont pas su concrétiser dans les moments clés, en témoignent les trois simples perdus au super tie-break. Tant Conny Perrin face à Céline Naef (6-2 3-6 10-7) que Mandy Minella opposée à Dalila Jakupovic (4-6 6-2 10-3) n'ont pas trouvé la clé dans ce fameux jeu décisif. Mais c'est surtout la défaite surprise de Sebastiana Scilipoti face à Valentina Ryser (3-6 6-3 10-1 !) dans un match qu'elle maîtrisait qui a enclenché cette spirale négative de défaites.







Un bref espoir



Mené 3-0, le TC Mail a cru pouvoir revenir dans cette partie grâce au premier point inscrit par Joanne Züger face à Ylena In-Albon (6-4 6-3). Malheureusement, la première paire de double composée de Conny Perrin et de la Française Margot Yerolymos s’est inclinée 6-3 6-4 face aux Zurichoises Dalila Jakupovic et Amra Sadikovic scellant par là l’issue de la rencontre. Avec ce score de 4-1, l’autre double disputé par Joanne Züger et Mandy Minella – qui menaient – a été stoppé.



C’est donc une fin un brin amère pour le TC Mail après des interclubs de haut niveau. Les Neuchâteloises avaient l’ambition de remporter le titre, surtout qu'après avoir partagé l'enjeu avec les Zurichoises lors du premier tour (3-3), l'espoir était permis. Il n’en sera rien, mais le rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain. /jha