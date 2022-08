Le TC Mail s’offre un net succès pour commencer

Les interclubs de Ligue A ont bien commencé pour le TC Mail. Les protégées de Mandy Minella ont dominé mardi 5-1 Hörnli Kreuzlingen, qui plus est en terre thurgovienne. Les leaders helvétiques de la formation neuchâteloise ont notamment montré la voie à suivre en remportant leurs matches en simple. La nouvelle recrue Joanne Züger a dominé 2-6 6-2 10-3 Lena Papadakis, puis Conny Perrin n’a fait qu’une bouchée de Nadine Keller 6-1 6-0. Les deux doubles sont revenus également aux paires neuchâteloises formées de Conny Perrin et Sebastianna Scilipoti (victoire 6-0 3-6 10-7), et Joanne Züger-Mandy Minella (victoire 6-2 6-1).

Le TC Mail, qui espère atteindre la finale après une élimination dans le dernier carré la saison dernière, disputera sa prochaine rencontre samedi à domicile face à Weihermatt. /lre