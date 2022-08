Le CT Neuchâtel mord la terre battue en entrée

Le CT Neuchâtel commence du mauvais pied les interclubs de Ligue A de tennis. Les Neuchâtelois ont concédé mardi une défaite 6-3 sur leur terre battue des Cadolles face à Sonnenberg, équipe candidate au titre. Les joueurs étrangers neuchâtelois avaient pourtant montré la voie en remportant les deux premiers simples de la journée. Malheureusement les plus jeunes éléments du collectif, Damien Wenger,Louroi Martinez et Mirko Martinez, ont tous les trois perdu leurs duels respectifs, tout comme Nicolas Parizzia. La paire Pedro Cachin-Damien Wenger a toutefois inscrit un troisième point en dominant Gianluca Mager et Alessandro Giannessi 6-4 7-6.

La prochaine journée mènera les Neuchâtelois sur les terrains de Seeblick jeudi. /lre