Mirko Martinez a été sacré champion de Suisse de double. Associé au Grison Paul Jakub, le joueur de tennis du CT Neuchâtel a été titré dimanche à Bienne lors du Swiss Champion Trophy. En finale, Paul Jakub et Mirko Martinez se sont imposés au terme d’une bataille longue et très serrée. Ils ont dominé le duo composé de Rémy Bertola et Sandro Ehrat, deux manches à une. Après avoir perdu le premier set 7-6, ils ont empoché les deux suivantes 7-6 et 16-14. /mne