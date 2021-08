Le TC Mail en bonne posture

Cette victoire permet aux protégées de Fabien Zuccarello de prendre la tête du classement avec trois points d’avance mais un match en plus sur Weihermatt, leurs poursuivantes. Un club qu’elles affronteront dimanche lors de leur dernière rencontre avant les potentielles demi-finales le week-end prochain.

Le CT Neuchâtel prend l'eau

Chez les messieurs, le CT Neuchâtel est à la peine. Les joueurs des Cadolles ont perdu leur rencontre 7-2 face à Seeblick à domicile. Les deux Neuchâtelois Damien Wenger et Mirko Martinez se sont tout deux inclinés en simple. Le premier a butté contre le Bernois Dominik Stricker 6-3 6-2 alors que le second a subi la loi du Grison Paul Jakub 6-4 6-1. Cette défaite les relègue à la sixième et avant-dernière place du classement. Ils comptent un petit point d'avance mais un match en moins sur Genève Eaux-Vives qui ferme la marche. Les hommes de Pablo Minutella auront l’occasion de renouer avec la victoire dimanche face à Grasshopper. La rencontre débute à 12h./mad