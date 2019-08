Le CT Neuchâtel cartonne

Le CT Neuchâtel n’a pas fait de détail contre le TC Nyon, dimanche sur les courts de Bois-Bougy, lors de la 4 journée des interclubs de Ligue A de tennis. Les protégés de Pablo Minutella ont signé un carton plein. Ils ont gagné leurs six simples et trois doubles. Soit un sec 9-0. Les Nyonnais ont vraiment bu le calice jusqu’à la lie : ils ont perdu toutes leurs rencontres en deux sets. Pire même, à deux exceptions près, ils n’ont jamais réussi à inscrire plus de deux jeux par set.

Le CT Neuchâtel réalise ainsi une bonne opération comptable. Il reste toujours en course pour une participation aux demi-finales. Il jouera sa qualification pour le dernier carré, mardi 6 août prochain sur sol soleurois, contre le TC Froburg Trimbach. /mne