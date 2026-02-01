Faux départ pour le CP Fleurier

Les hockeyeurs vallonniers ont perdu 5-0 face à Yverdon lors de l’acte I des quarts de finale ...
Les hockeyeurs vallonniers ont perdu 5-0 face à Yverdon lors de l’acte I des quarts de finale des play-off de 2e ligue samedi.

Malgré la sortie d'Evan de la Reussille en fin de match, le CP Fleurier n'a pas réussi à marquer. Les Chats ont même encaissé deux goals dans la cage vide. (Photo : Bertrand Pfaff) Malgré la sortie d'Evan de la Reussille en fin de match, le CP Fleurier n'a pas réussi à marquer. Les Chats ont même encaissé deux goals dans la cage vide. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le CP Fleurier rentre du mauvais pied dans son quart de finale de play-off de 2e ligue. Les hockeyeurs vallonniers ont été sèchement battus 5-0 par Yverdon samedi soir dans le Nord vaudois.

Les Chats auront tenu 30 minutes sans encaisser de goal. Ils en ont pris deux en six minutes dans la 2e période. Tout était encore possible, mais les hommes de Thibaut Creuze ont commis de nombreuses fautes dans le dernier tiers-temps (six pénalités de deux minutes). Le 3-0 est arrivé à la 53e minute. Les Fleurisans ont tout tenté pour recoller au score, sortant leur gardien Evan de la Reusille pour les derniers instants du match. Mais en vain, puis qu’ils ont encaissé deux buts dans la cage vide.

Les Chats se retrouvent menés 1-0 dans cette série au meilleur des trois matches. Prochaine rencontre mardi 20h30 à Fleurier. /lgn


