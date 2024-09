L’intégration éclair de Steven Owre au HC La Chaux-de-Fonds

Steven Owre et le HC La Chaux-de-Fonds, c’est une histoire qui est bien partie. Débarqué à l’intersaison dans le club de hockey sur glace des Montagnes neuchâteloises, le Canadien de 28 ans s’éclate dans le championnat de Swiss League. Il a déjà inscrit six points en cinq matches et a revêtu la tunique de Topscorer des Abeilles. Il entend bien d’ailleurs poursuivre sur cette lancée ce soir face à Sierre, la deuxième pire défense du championnat. Et pour continuer sur cette voie, Steven Owre pourra compter sur ces compères de ligne. Il joue habituellement avec Kay Schweri et Gilian Kohler, voire des fois avec Stefan Rüegsegger depuis le début de la saison. « On a trouvé une bonne alchimie entre nous et je me réjouis que l’on construise là-dessus durant la saison. Avec ce trio, je veux aider l’équipe de toutes les manières que je peux », clame Steven Owre.