Les U15 Élite du HCC, une réussite cantonale

Une promotion qui met en valeur le hockey neuchâtelois. Dimanche, l’équipe des moins de 15 ans de l’académie du HC La Chaux-de-Fonds a décroché sa place en catégorie élite pour la saison prochaine. Les hockeyeurs en herbe de la Métropole horlogère ont battu Olten lors de la dernière rencontre de promotion-relégation sur le score de 5-3. Ce succès est également le fruit des collaborations du HCC avec d’autres clubs de la région.

En effet, celui-ci travaille avec les mouvements juniors des autres clubs de la région comme Fleurier et le HC Université (en plus du Locle et des Ponts-de-Martel qui, eux, font partie de la HCC Academy) dans le but de réunir tous les meilleurs jeunes du canton dans les équipes fanion de chaque catégorie d’âge. Ces partenariats paient et cela réjouit le club de la Métropole horlogère : « Il est bien clair qu’avec Université Neuchâtel et Fleurier, on va continuer de travailler ensemble », explique Lionel Richard, gérant de la HCC Academy.