Steve Pochon : « Je ne me pose pas la question de savoir si je suis capable ou pas »

Steve Pochon prend du galon. L’ancien joueur emblématique du HCC dirigera pour la première fois ce mercredi soir le HC Franches-Montagnes en My Hockey League, la troisième division nationale. Le club jurassien joue à Guin à 19h30.

Gary Sheehan a quitté le navire il y a quelques jours. Même si la déception était grande dans le vestiaire après le départ de l’ancien entraîneur du HC Ajoie, Steve Pochon espère que ses joueurs sauront mettre de côté les aspects émotionnels pour se focaliser sur le jeu : « On est habitués à ce genre de situations dans le sport », déclare celui qui assistait le Québécois il y a encore quelques jours. Depuis le départ de Gary Sheehan, Steve Pochon et le directeur sportif du club taignon Michaël Röthenmund oeuvrent à la tête de la première équipe.

Pour l’ancien joueur de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, l’heure n’est pas à la réflexion : « Je ne me pose pas la question de savoir si je suis capable ou pas », coupe-t-il, soulignant que les deux matches de cette fin d’année sont très importants pour son équipe. « C’est aux joueurs de montrer » ce qu’ils ont dans le ventre, renchérit-il, affirmant que la vie continue sans Gary Sheehan et que les objectifs demeurent les mêmes à Saignelégier. /mle