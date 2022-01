Malgré la prolongation des restrictions sanitaires ce mercredi par le Conseil fédéral, on se dirige vers une reprise du hockey amateur qui est à l’arrêt depuis le 20 décembre dernier et l’instauration de la 2G+. Les instances de la Regio League sondent actuellement les clubs au sujet d’une éventuelle reprise des championnats, nous a confié le président régional pour la Romandie de la Regio League Philippe Raboud. Les présidents des clubs de 1re Ligue, notamment, ont déjà été consultés et une majorité y est favorable. Si la 2G+ paraissait « injouable » il y a un mois, plusieurs joueurs se sont fait vaccinés depuis ou ont contracté le virus dernièrement. La grande majorité des équipes auraient donc suffisamment de joueurs à disposition et l’envie de reprendre est pressante dans de nombreux vestiaires. Les joueurs qui sont au bénéfice d’une couverture vaccinale ou d’une guérison de moins de quatre mois rentrent automatiquement dans la 2G+, les autres doivent en plus montrer un test négatif de moins de 24h. La Task Force de la Regio League se réunira mardi prochain, le 25 janvier, pour trancher après avoir consulté l’ensemble des clubs. /jpi