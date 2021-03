Samuel Grezet au HCFM

Le HC Franches-Montagnes frappe un grand coup sur le marché des transferts. Le club jurassien de 1re ligue de hockey sur glace a engagé Samuel Grezet pour le prochain hiver. L’attaquant de 30 ans débarquera à Saignelégier en provenance d’Université Neuchâtel. Le HCFM l’a annoncé mercredi soir. Le Chaux-de-Fonnier possède une riche expérience. Il a disputé plus de 400 matches de Swiss League avec La Chaux-de-Fonds et Red Ice. Lors de la dernière saison (écourtée en raison du Covid-19), Samuel Grezet a patiné à cinq reprises avec Université Neuchâtel en 1re ligue pour un total de quatre buts et trois assists.





Contingent presque bouclé

Le HCFM indique également que « plusieurs autres contrats sont en cours de signature ». Le contingent taignon pour la saison 2021/2022 « devrait être connu d’ici quelques jours ». Il fait état, pour l’heure, de deux gardiens, six défenseurs et huit attaquants. /comm-msc