Gary Sheehan : la victoire dans « l’ADN du Canada »

« Je pense que la victoire contre les Russes en quart de finale a donné toute la force nécessaire pour aller chercher ce titre », poursuit-il pour illustrer la lente montée en puissance du Canada. La Russie, justement, voit la nation nord-américaine revenir à sa hauteur au palmarès mondial avec 27 titres chacune. « Ce sont quand même les deux grandes nations de hockey. C’est la cinquième finale du Canada en six ans, c’est incroyable de faire ça d’année en année », admire le technicien jurassien. Le Canada a décroché trois fois l'or sur les six dernières éditions tandis que le dernier titre russe remonte à 2014.





La déception suisse met en lumière le travail qu’il reste à accomplir

« Un joli finish » pour un mondial qui aura été surprenant, aucune grosse cylindrée habituelle n'ayant de réelles certitudes au départ vu les effectifs remaniés. L'entraîneur canadien du HC Ajoie Gary Sheehan relève néanmoins la grosse déception suisse avec une élimination brutale dès les quarts de finale face à l'Allemagne. « Je pense que c’était l’année où ils pouvaient aller chercher l’or. C’est décevant, on a surtout l’impression de ne pas apprendre de nos erreurs des années précédentes. Dès que le jeu s’est un peu durci, on n’y arrivait pas et c’est un peu la maladie du hockey suisse », regrette celui qui devra aussi s’adapter au jeu plus physique de la National League avec le HCA la saison prochaine.