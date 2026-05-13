Les Patinoires du Littoral prêtes à vibrer

Le match de hockey entre le Canada et la Hongrie se tient ce mercredi à 19h à Neuchâtel. Il reste encore des places debout pour cette rencontre amicale internationale, à deux jours du début du Mondial en Suisse.
C’est une affiche alléchante qui attend les fans de hockey sur glace ce mercredi à Neuchâtel. Le Canada et la Hongrie vont croiser le fer aux Patinoires du Littoral dès 19h. Un match de préparation au sommet, deux jours avant le début du Championnat du monde de hockey en Suisse. Cette rencontre a surtout été organisée par le HC Neuchâtel Université. D’ailleurs, c’est avec un peu d’émotion que la coprésidente du club Isabelle Augsburger a découvert les premiers sacs de l’équipe canadienne mardi dans les vestiaires : « Ils sont là maintenant, c’est concret et il va falloir y aller. » Le staff a donc pris ses marques à Neuchâtel 24 heures avant l’arrivée des Canadiens mercredi matin. Les Hongrois doivent arriver aux Patinoires ce mercredi après-midi.
Les festivités débuteront d’ailleurs à 15h à Neuchâtel pour tous les amateurs de hockey, avec ou sans billet. Des jeux sont prévus, comme un radar de tirs, des parcours d’agilité ou encore des ateliers de dessin.
Isabelle Augsburger : « Il y avait des exigences, c’était très important pour la sécurité des équipes. »
La venue de deux équipes internationales à Neuchâtel implique aussi quelques adaptations sécuritaires de la patinoire. C’est le cas des fixations des buts dans la glace de la patinoire, alors que les bancs des joueurs ont été avancés afin de permettre le passage du staff derrière.
Une équipe de stars
Marc Gaudreault, directeur général du HC Neuchâtel Université, souligne la qualité du contingent canadien. « Le bassin des joueurs au Canada permet d’avoir, sans aucune prétention, deux à trois équipes nationales. » Pour ce Mondial en Suisse et donc pour le match amical contre la Hongrie, l’équipe à la feuille d’érable pourra compter sur un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents. A surveiller : John Tavares et le jeune capitaine de 19 ans, Macklin Celebrini.
Marc Gaudreault : « Ce sont 23 joueurs de NHL, avec peut-être une ou deux grosses surprises pour le Championnat du monde. Il faut venir les voir ici. »
La Hongrie voudra aussi montrer ce qu’elle vaut, pour son retour récent au sein de l’élite mondiale du hockey. Il reste d’ailleurs des billets pour cette rencontre, en place debout uniquement. A noter qu'il y aura des prolongations ainsi que des tirs au but à la fin de la rencontre, peu importe le résultat après 60 minutes. /swe