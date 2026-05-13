Les Patinoires du Littoral prêtes à vibrer

C’est une affiche alléchante qui attend les fans de hockey sur glace ce mercredi à Neuchâtel. Le Canada et la Hongrie vont croiser le fer aux Patinoires du Littoral dès 19h. Un match de préparation au sommet, deux jours avant le début du Championnat du monde de hockey en Suisse. Cette rencontre a surtout été organisée par le HC Neuchâtel Université. D’ailleurs, c’est avec un peu d’émotion que la coprésidente du club Isabelle Augsburger a découvert les premiers sacs de l’équipe canadienne mardi dans les vestiaires : « Ils sont là maintenant, c’est concret et il va falloir y aller. » Le staff a donc pris ses marques à Neuchâtel 24 heures avant l’arrivée des Canadiens mercredi matin. Les Hongrois doivent arriver aux Patinoires ce mercredi après-midi.

Les festivités débuteront d’ailleurs à 15h à Neuchâtel pour tous les amateurs de hockey, avec ou sans billet. Des jeux sont prévus, comme un radar de tirs, des parcours d’agilité ou encore des ateliers de dessin.