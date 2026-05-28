Pour aller en demie, la Suisse doit battre sa bête noire

Après un tour préliminaire parfait avec sept succès en autant de rencontres au championnat du monde à Zurich, l'équipe de Suisse de hockey sur glace aborde son quart de finale jeudi soir contre la Suède en favorite. Mais attention, bête noire en approche.
Ciel toujours rose à Zurich après la qualification brillante pour les quarts de finale et une partie musclée face à de très solides Finlandais. En remportant son groupe, la Suisse imaginait certainement avant le début du tournoi affronter un adversaire moins forte qu'elle sur le papier. L'an dernier à Herning, elle avait eu la chance de défier l'Autriche et de la battre 6-0.
Cette année, le mauvais tour préliminaire de la Suède à Fribourg a fait que les Scandinaves ont dû retrousser leurs manches pour se hisser à ce stade de la compétition.
Alors, bête noire ou pas? Depuis que la Suisse a rejoint l'Euro Hockey Tour en 2022 après l'éviction de la Russie, elle a affronté 17 fois la Suède. Le bilan? 15 succès suédois pour deux maigres victoires helvétiques à Helsinki en novembre 2024 (4-3 tab) et à Stockholm en février 2025 (2-1 ap).
Au Championnat du monde, depuis 2003, il y a eu 17 confrontations entre les deux nations. Il y a eu un nul (4-4) en 2006, quand cette option existait encore, et sinon deux succès suisses pour 14 défaites. Les deux victoires datent de 2008 à Québec (4-2) et en poule en 2013 à Stockholm (3-2).
Notre envoyé spécial à Zürich, Vincent Costet :
Malgré les chiffres qui parlent en défaveur de la Suisse, l’entraîneur de notre équipe nationale veut se focaliser sur le présent. L’histoire, il la laisse pour les autres, explique Jan Cadieux.
Jan Cadieux : « On se concentre sur nous, sur ce qu'on peut contrôler. »
Il y a l’historique, mais il y a aussi et surtout la réalité sur la glace. Et dans ce domaine, la Suisse possède un net avantage aux yeux de Félicien Du Bois. L’ancien international, aujourd’hui consultant pour la SRF, n’est pas convaincu par le parcours suédois jusqu’ici :
Félicien Du Bois : « Ce que j'ai vu de l'équipe de Suisse et de cette Suède là, la Suisse devrait passer les poules. »
Le quart de finale du Championnat du monde entre la Suisse et la Suède commence à 20h20 à Zurich. Dans le même temps, la Norvège affrontera la Lettonie à Fribourg. Avant ces confrontations, deux autres quarts de finale sont au programme à 16h20. Le Canada se frottera aux Etats-Unis alors que la Finlande défiera la Tchéquie. /ATS-Vco