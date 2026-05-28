Pour aller en demie, la Suisse doit battre sa bête noire

Ciel toujours rose à Zurich après la qualification brillante pour les quarts de finale et une partie musclée face à de très solides Finlandais. En remportant son groupe, la Suisse imaginait certainement avant le début du tournoi affronter un adversaire moins forte qu'elle sur le papier. L'an dernier à Herning, elle avait eu la chance de défier l'Autriche et de la battre 6-0.

Cette année, le mauvais tour préliminaire de la Suède à Fribourg a fait que les Scandinaves ont dû retrousser leurs manches pour se hisser à ce stade de la compétition.

Alors, bête noire ou pas? Depuis que la Suisse a rejoint l'Euro Hockey Tour en 2022 après l'éviction de la Russie, elle a affronté 17 fois la Suède. Le bilan? 15 succès suédois pour deux maigres victoires helvétiques à Helsinki en novembre 2024 (4-3 tab) et à Stockholm en février 2025 (2-1 ap).

Au Championnat du monde, depuis 2003, il y a eu 17 confrontations entre les deux nations. Il y a eu un nul (4-4) en 2006, quand cette option existait encore, et sinon deux succès suisses pour 14 défaites. Les deux victoires datent de 2008 à Québec (4-2) et en poule en 2013 à Stockholm (3-2).