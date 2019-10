Le HC Bienne qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions

Le HC Bienne a composté sans peine mardi soir son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions de hockey sur glace. Sa victoire au petit trot 4-2 à la Tissot Arena face aux Autrichiens de Klagenfurt lui assure même la première place de son groupe. Les Seelandais bouclent cette première phase avec un joli bilan de cinq victoires en six matches.







Schneider plante son huitième but de la semaine !



Malgré sa domination dès l'entame, il a fallu un quart d'heure au HC Bienne pour ouvrir le score. Sur le premier power-play seelandais, Toni Rajala parvenait à fusiller le portier autrichien de près (15e). Avant cela, quelques approximations et errements défensifs auraient aussi pu coûter cher mais Elien Paupe a bien tenu la baraque. Le HC Bienne a eu la bonne idée de doubler la mise dès le retour des vestiaires sur un penalty de Peter Schneider, dépossédé de sa canne par un défenseur alors qu'il filait seul au but (22e). L'international autrichien du HCB plantait au passage son 8e but en une semaine, son cinquième en deux matches face à ses compatriotes de Klagenfurt.







Klagenfurt s'est réveillé trop tard



Puis, sur un contre rondement mené entre Finlandais, Toni Rajala décalait parfaitement Anssi Salmela monté au deuxième poteau pour signer le 3-0 (32e). La réduction de l'écart des Autrichiens à la 38e n'a pas fait douter les Biennois qui ont aussiôt repris le large sur une merveille de Mike Künzle à la sirène. Le tir en angle fermé de l'ancien Zurichois attrapait la lucarne opposée après un bon service en retrait de la recrue David Ullström, lequel disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs au même titre que Tino Kessler. Klagenfurt a réussi un dernier baroud d'honneur à 5 contre 3 en inscrivant un deuxième but à la 52e, sans conséquences fâcheuses pour les Suisses. Les phases finales de la coupe d'Europe débuteront les 12 et 13 novembre prochain. D'ici là, Bienne fera face à un calendrier démentiel avec sept rencontres de championnat au programme et un 8e de finale de Coupe de Suisse. /jpi