Les destins liés de Valentin Nussbaumer et Gilian Kohler

Ils sont devenus potes dès qu’ils se sont rencontrés en U16 au HC Bienne. Depuis, ces deux-là font tout ensemble. Les équipes de jeunes à Bienne, jouer en National League sous le maillot seelandais, franchir les paliers des équipes de Suisse juniors jusqu’à disputer les mondiaux U20 sur la même ligne d’attaque cet hiver… « D’ailleurs, le dernier jour de ces championnats du monde, quand on a fait nos valises, on était sûr que c’était la dernière fois que l’on prenait nos habits de l’équipe suisse pour au moins un an et demi ou deux », sourit Valentin Nussbaumer. Mais non, leurs destins, intimement liés, filent à vitesse grand V. Et à 19 ans seulement, le sélectionneur Patrick Fischer a décidé de les intégrer à sa classe biberon du hockey suisse qu’il testera face à l’Allemagne, ce jeudi soir à Herisau (20h15) et vendredi à Olten (20h15).