Le HC Bienne en play-off contre Zurich

Les deux Finlandais étaient encore à la manœuvre pour faire le break au retour des vestiaires, a ce même Sallinen à la déviation finale d’un missile expédié à la bleue par Viktor Lööv (23e), l’homme en forme du moment. Le HCB dominait tranquillement son sujet mais butait sur un excellent Juho Markkanen, 19 ans, auteur de nombreuses parades décisives malgré les assauts biennois (47 tirs cadrés à 27). Et puis cette réduction de l’écart tant redoutée est tombée de la canne de Mark Arcobello en début de troisième période (42e), faisant parcourir un frisson dans la patinoire biennoise.





Bienne n'a pas gambergé longtemps

Heureusement Fabio Hofer n’a pas cédé à la tremblote au moment de conclure une contre-attaque d’un joli tir croisé à la 47e, libérant la Tissot Arena de son épée de Damoclès. Les Seelandais ont pu aussi compter sur un très grand Dmitry Shikin devant les filets pour son premier match à domicile. Un dernier but de Mike Künzle d’une jolie chandelle dans la cage vide avec l’aide du poteau (et de l’arbitrage vidéo), parachevait ce succès. Ouf ! Le HC Bienne a réussi son pari en remportant ces deux derniers matchs à domicile pour garder son destin en main. Pendant qu’à quelques kilomètres de là, à Berne, les Ours prenaient la porte au profit d’Ambri-Piotta qui aura réussi sa folle remontée pour rafler le dernier billet pour les barrages. Sacrée soirée ! /jpi