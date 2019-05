La Finlande remporte son 3e titre mondial

La Finlande a fêté son troisième titre de championne du monde à Bratislava. En finale, les Nordiques ont battu 3-1 le Canada pour causer l'une des plus grandes surprises de ces dernières années.

Clin d'oeil de l'histoire, les Finlandais avaient fêté leur deuxième titre sur cette même glace de la capitale slovaque en 2011 après leur premier sacre en 1995 en Suède. Les héros du match ont été le capitaine Marko Anttila auteur d'un doublé et Harri Pesonen, qui a marqué le but de la sécurité sans oublier le portier Kevin Lankinen, une nouvelle fois irréprochable.

Cette Finlande, qui ne compte que deux joueurs de NHL, a bousculé tous les pronostics. Elle n'a affiché aucun complexe face à ce Canada qui ne doutait de rien comme à son habitude. Les Nordiques ont failli surprendre les Nord-Américains sur un contre en début de match. Chabot tentait un sauvetage en plongeant pour enlever le palet à Sallinen. L'arbitre décidait alors d'accorder un penalty plutôt sévère. Le défenseur Kaski s'est chargé de la transformation mais a buté sur la jambière du portier Murray (6e).

A la 11e, Sean Theodore perçait la défense finlandaise dans un étonnant slalom avant de battre le portier Lankinen le héros de la demi-finale contre la Russie. En début de deuxième période, c'est le capitaine finlandais et ses 2m03 qui ont surpris le gardien Murray au premier poteau (23e). L'attaquant du Jokerit, déjà auteur du seul but de la victoire contre la Russie la veille, s'est même fait l'auteur d'un doublé après l'excellent service de Savinainen, venu de derrière la cage (43e).

Trois joueurs du Championnat de Suisse ont ainsi pu soulever le trophée dans la patinoire de Bratislava: Tony Rajala (Bienne), Petteri Lindbohm (Lausanne) et Harri Pesonen (Langnau Tigers). Ce dernier a inscrit le but de la sécurité. Parti en contre-attaque sur l'aile droite, il a trouvé l'ouverture au premier poteau de Murray qui avait la vue masquée (56e). Les Finlandais avaient décidé de défendre leur but d'avance et de se contenter de contre-attaques. Une tactique qu'ils ont pu appliquer après le 2-1 grâce à l'excellente performance du portier Lankinen. /ats