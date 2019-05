Nico Hischier libère la Suisse face à la Lettonie

Deux sur deux pour l'équipe de Suisse aux Championnats du monde de hockey sur glace. Au lendemain de sa large victoire initiale dans ce tournoi 9-0 face à l'Italie, la troupe de Patrick Fischer a battu dimanche soir la Lettonie 3-1.

La Suisse s'attendait à un tout autre type de match que face à l'équipe transalpine et ça n'a pas manqué. Si Gregory Hofmann a bien ouvert la marque à la 34e minute, les Lettons répondaient 31 secondes plus tard seulement avec l'égalisation en supériorité numérique.

La Nati a concédé beaucoup de pénalités et a mis du temps à adapter son jeu face à la solide formation de l'est. Elle a aussi manqué de tranchant en supériorité numérique. Il a fallu attendre la fin de la rencontre pour voir la Suisse se libérer. Et comme un symbole, c'est le jeune Nico Hischier qui a débloqué ses coéquipiers en faisant trembler les filets à la 57e minute. Simon Moser scellait le score dans la cage vide à 41 secondes de la fin du match.

Après deux rencontres, la Suisse est en tête de son groupe avec deux victoires et six points au compteur. Prochaine échéance dans ces Championnats du monde mardi face à l'Autriche, une autre formation à la portée de la Nati. /lre